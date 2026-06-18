Стабильность остается главным преимуществом Азербайджана для инвесторов - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Стабильность политической системы и экономики является одним из ключевых факторов привлечения инвестиций в Азербайджан.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Азербайджан, находясь на пересечении Востока и Запада, сумел сохранить баланс и стабильность, несмотря на сложную ситуацию в регионе.

«Если у вас нет стабильной политической системы и стабильной экономики, инвесторы не придут в вашу страну. Поэтому вопросы безопасности и стабильности имеют огромное значение. За последние два десятилетия в стране была создана современная инфраструктура, реализованы крупные проекты, в том числе Свободная экономическая зона Алят и сеть промышленных парков», - сказал он.

Он отметил, что Карабах объявлен территорией с полным освобождением от налогов сроком на десять лет. «Аналогичные налоговые льготы действуют и в Нахчыванской Автономной Республике для иностранных и местных инвесторов. В настоящее время ведется подготовка ко второму Азербайджанскому международному инвестиционному форуму, который пройдет в Баку 25-26 сентября одновременно с этапом «Формулы-1». Посредством таких международных мероприятий мы демонстрируем достижения страны и рассказываем о возможностях для инвесторов. Это помогает укреплять имидж Азербайджана как привлекательного направления для бизнеса и инвестиций», - сказал Ю. Абдуллаев.

Вместе с тем исполнительный директор AZPROMO подчеркнул, что одной из основных задач для привлечения капитала остается подготовка инвестиционно привлекательных проектов.

«Нехватка банковских, инвестиционно проработанных проектов является одной из главных проблем для многих стран. Чем больше таких проектов, тем больше возможностей привлечь инвесторов со всего мира.

Руководство Азербайджана смогло сформировать благоприятный инвестиционный климат, который делает страну привлекательной не только для ведения бизнеса, но и для жизни», - сказал он.