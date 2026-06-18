Египет обладает успешным опытом в сфере выпуска сукук - министр

БАКУ/Trend/ - Египет обладает успешным опытом в сфере выпуска сукук.

Об этом заявил министр планирования и экономического развития Египта, управляющий от Египта в Исламском банке развития (ИБР) Ахмед Ростом в ходе мероприятия на тему "Маркированные сукук — следующий этап развития", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы ИБР, передает корреспондент Trend.

По его словам, в рамках международной программы суверенных сукук объемом 5 миллиардов долларов Египет разместил трехлетний выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов.

"Спрос превысил предложение примерно в четыре раза, а стоимость привлечения средств оказалась почти на 70 базисных пунктов ниже, чем по нашим традиционным инструментам заимствования",- сказал он.

Ростом отметил, что для Египта это стало большим успехом и важным шагом, позволившим выйти на этот рынок и использовать полученный опыт в будущем.

"Мы не ограничились международным уровнем. Мы также рассматриваем возможность выпуска национальных ценных бумаг, поскольку и внутри страны на это существует огромный спрос. И это побудило частный сектор также привлекать финансирование через корпоративные сукук",- сказал министр.

Ростом отметил, что концепция маркированных сукук органично соответствует принципам исламских финансов, объединяя подходы экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и социально ответственного инвестирования.

"Основные принципы, лежащие в основе этих концепций, органично встроены в исламские финансы и особенно в инструмент сукук. Именно поэтому выход на рынок с такими продуктами, как маркированные сукук, как правило, оказывается весьма успешным", - подчеркнул он.