Великобритания остается крупнейшим инвестором Азербайджана с 39,9 млрд долларов — замминистра

БАКУ /Trend/ - Великобритания остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с общим объемом инвестиций, превышающим 39,9 миллиарда долларов США.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе приема в Баку по случаю официального дня рождения Короля Карла III, передает корреспондент Trend с мероприятия.

«Великобритания с самого начала была нашим стратегическим партнером и сыграла значительную роль в развитии Азербайджана благодаря своим инвестициям и поддержке энергетического сектора. С инвестициями, превышающими 39,9 миллиарда долларов США, из которых 37 миллиардов долларов были направлены в энергетический сектор, Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в нашей стране», — подчеркнул О. Зейналов.

Замминистра отметил, что это продуктивное партнерство, начавшееся с исторического «Контракта века» 1994 года и компании BP, продолжает приносить весомые результаты для обеих стран и глобальной энергетической безопасности благодаря таким крупным проектам, как «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шахдениз». Он особо выделил недавний исторический запуск добычи природного газа из глубокозалегающих пластов на месторождении АЧГ в начале этого месяца.

«Проект "Глубокозалегающий газ АЧГ" имеет стратегическое значение для увеличения потенциала добычи и экспорта газа Азербайджана. Запасы газа, разработанные в рамках этого проекта, проложат путь для дальнейших иностранных инвестиций в Азербайджан в предстоящие годы», — сказал замминистра.

О. Зейналов подчеркнул, что Баку и Лондон активно расширяют свое стратегическое энергетическое партнерство, включая в него инициативы в области «зеленой» энергетики и декарбонизации.

«Солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в Джебраиле в 2027 году, вместе с вкладом проекта в декарбонизацию Сангачальского терминала продемонстрирует интеграцию углеводородов и "зеленой" энергетики», — заключил замминистра.