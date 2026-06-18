В азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в азербайджанской армии было проведено первенство по военизированному кроссу.

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В первый день соревнований была проведена проверка состава команд, состоялась жеребьёвка.

Боровшиеся за первенство военнослужащие в составе 11 команд померились силами в состязаниях по стрельбе, метанию гранат и кроссу на 3 километра. На основании результатов состязаний судьи определили победителей и призёров в личном и командном зачётах.

В завершение победившие команды и отличившиеся в личном зачёте участники были награждены дипломами, кубками и медалями, после чего было сделано фото на память.