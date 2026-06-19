Рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в сфере транзитных перевозок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече заместителя министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова с советником Президента Румынии по вопросам внешней политики и национальной безопасности Мариусом-Габриэлем Лазуркой были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах международных транспортных коридоров и транзитных перевозок, а также цифровизации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Согласно информации, заместитель министра Самир Мамедов предоставил информацию о работе, проводимой по развитию Среднего коридора и созданию Зангезурского коридора.

На встрече было отмечено, что диверсификация маршрутов Среднего коридора является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня. В этой связи была подчеркнута значимость проекта соглашения между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана, предусматривающего создание и эксплуатацию международного транспортного маршрута «Чёрное море — Каспийское море».