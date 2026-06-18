Необходимо раскрыть потенциал исламских социальных финансов - вице-президент Группы ИБР

БАКУ /Trend/ - Необходимо раскрыть потенциал исламских социальных финансов.

Об этом сказал вице-президент по операциям Группы Исламского банка развития Рами Махмуд Ахмад в ходе панельной сессии высокого уровня по повышению устойчивости IsDB 2026 в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Необходимо раскрыть потенциал исламских социальных финансов — это пока недостаточно используемый инструмент. Как подлинный глобальный механизм устойчивости, соответствующий принципам финансирования развития и гражданской ответственности, закят, вакф и сукук формируют этичную, инклюзивную и основанную на доверии финансовую архитектуру, особенно эффективную там, где институциональное доверие является ключевым фактором восстановления", - сказал он.

Рами Махмуд Ахмад отметил, что также необходимо перейти от фрагментированных мер реагирования к структурированному региональному финансированию. По его словам, нестабильность не знает границ, и финансирование также не должно их учитывать. Оно должно рассматривать кризисы как непрерывный цикл: предотвращение, реагирование и восстановление.

"Климатическая и экологическая устойчивость должны быть встроены в каждый ответ на нестабильность. Упреждающие меры, системы раннего предупреждения и заранее организованное финансирование готовности могут снижать риски до их эскалации", - добавил он