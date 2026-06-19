ITFC подписала в Баку соглашения на общую сумму около 3 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - В течение недели ITFC подписала в Баку соглашения на общую сумму около 3 миллиардов долларов.

Об этом заявил главный исполнительный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) Адиб Алаама на пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных встреч Группы Исламского банка развития 2026 года в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

А. Алаама отметил, что рад принять участие в мероприятиях, проходящих в Баку в рамках Ежегодных встреч Совета управляющих Группы Исламского банка развития 2026 года, и выразил благодарность правительству Азербайджана за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что Баку превратился в стратегический центр, играющий роль важного моста между регионами, рынками и странами.

В своем выступлении он подчеркнул, что в период роста неопределенности в мировой экономике торговля является одним из ключевых факторов устойчивого развития, экономического роста и расширения возможностей.

«Международная исламская торгово-финансовая корпорация рассматривает торговлю как катализатор устойчивого развития. В 2025 году корпорация утвердила торговое финансирование на общую сумму 9,3 миллиарда долларов, что является самым высоким годовым показателем за всю историю. В течение недели в Баку ITFC подписала соглашения на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Эти соглашения включают рамочные договоренности с рядом стран-членов, новые механизмы торгового финансирования с финансовыми институтами региона, а также кредитные линии, направленные на поддержку частного сектора и малого и среднего предпринимательства. Кроме того, было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) по расширению торговли. Это сотрудничество способствует укреплению продовольственной безопасности, обеспечению стабильности энергоснабжения, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательской среды», — подчеркнул А. Алаама.

Он также отметил, что в рамках сотрудничества с Азербайджаном были установлены партнерские отношения с местными банками, что расширило возможности доступа к исламскому торговому финансированию в стране. Кроме того, инициатива Trade Connect Central Asia Plus (TCCAP+) способствует расширению торговых связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Глава ITFC добавил, что корпорация вступила в новый стратегический этап и в будущем планирует уделять больше внимания поддержке таких сфер, как здравоохранение, агропродовольственный сектор и цифровая торговля, а также сохранять развитие частного сектора и малого и среднего предпринимательства в числе своих приоритетов.

«Торговля остается основной движущей силой развития мировой экономики, и мы привержены поддержке инклюзивного роста», — отметил он.