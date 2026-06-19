Кабмин Азербайджана продлил срок получения разрешения на строительство СЭС в Нефтчалинском районе

БАКУ/ Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении срока получения разрешения на строительство солнечной электростанции на территории возобновляемых источников энергии.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в соответствии с законом «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии» на один год продлен срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции (СЭС) на земельном участке, расположенном на территории поселка Бянкя Нефтчалинского района.

Указанный участок был определен в качестве территории возобновляемых источников энергии на основании решения Кабинета министров от 16 апреля 2024 года "Об определении некоторых земельных участков, относящихся к государственной и муниципальной собственности на административной территории Нефтчалинского района, в качестве территории возобновляемых источников энергии".

Орган (структура), выдающий разрешение на строительство, обязан в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство проинформировать об этом Кабинет министров, а в случае, если разрешение на строительство не было выдано в установленный срок, - в течение трех дней со дня истечения этого срока.