В ООН обсудили вклад ASAN xidmət в реализацию ЦУР 16 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная Цели устойчивого развития (ЦУР) №16.

Как сообщает пресс-служба «ASAN xidmət», конференция, совместно организованная Постоянным представительством Италии при ООН, Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и Международной организацией по праву развития, была посвящена теме «Трансформация и скоординированные действия ради устойчивого развития».

Конференция, проводимая с 2019 года и считающаяся важной платформой для продвижения реализации ЦУР 16, обмена передовым опытом и укрепления международного сотрудничества, стала площадкой, где выступил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Он отметил достижения Азербайджана в сфере реформ государственного управления, ориентированного на граждан, организации прозрачных, доступных и инклюзивных государственных услуг, а также подчеркнул важную роль модели «ASAN xidmət» в реализации задач ЦУР 16.

Было отмечено, что модель «ASAN xidmət», обеспечивая прозрачность и подотчетность при предоставлении государственных услуг, повышая уровень удовлетворенности граждан и институциональную эффективность, вносит значительный вклад в формирование сильных институтов и построение инклюзивного общества.

В конференции приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, президент Экономического и Социального Совета ООН, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, генеральный директор Международной организации по праву развития, а также руководители профильных государственных структур различных стран и представители академических кругов.

В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики и министром государственной службы, развития человеческого капитала и специальных программ Кении.

В ходе встреч была представлена подробная презентация опыта «ASAN xidmət», а также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях и встречах, прошедших в рамках визита в Нью-Йорк, также принял участие постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Тофик Мусаев.