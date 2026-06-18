Сукук - инструмент устойчивого финансирования - представитель ИБР

БАКУ/Trend/ - Сукук являются инструментом устойчивого финансирования.

Об этом заявил финансовый директор Группы Исламского банка развития (ИБР) Абдураббих Абдус в ходе мероприятия на тему "Маркированные сукук — следующий этап развития" в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Устойчивое развитие невозможно без устойчивого финансирования. Практика использования сукук доказала, что по своей сути они являются инструментами устойчивого финансирования, поскольку негативный скрининг исключает любое финансирование, которое может нанести вред людям и планете.

Поэтому сукук служат основным инструментом для ИБР и многих других организаций, а также суверенных государств для мобилизации ресурсов в целях устойчивого развития. В том же ключе трудовые сукук (labour-sukuk) предлагают специальные условия, которыми могут воспользоваться инвесторы всех типов и с любыми инвестиционными мандатами",- сказал он.

Абдус также выразил надежду, что представленные идеи и рекомендации принесут максимальную пользу участникам и будут способствовать дальнейшему развитию устойчивого финансирования.