IsDBI работает с Азербайджаном над оформлением нормативной базы для выпуска сукук (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Институт Исламского банка развития (IsDBI) работает с Азербайджаном над оформлением нормативной базы для выпуска сукук.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend исполняющий обязанности генерального директора IsDBI Сами Аль-Сувайлем на полях Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Баку.

Он заявил, что институт будет тесно сотрудничать с властями Азербайджана.

"Например, мы уже активно работаем с Центральным банком, чтобы помочь и поддержать разработку механизма для выпуска сукук, а также правил и регуляторной базы для исламских банков и исламских финансовых институтов в целом. Это позволит расширить участие Исламского банка развития через эти финансовые институты для содействия развитию и прогрессу азербайджанской экономики. Как я уже отметил, мы тесно сотрудничаем с Центральным банком Азербайджана в вопросах развития рынка сукук — как в части наращивания потенциала, так и в части разработки нормативной базы для этих инструментов. Что касается того, как сукук может поддержать экономику Азербайджана, они обеспечивают дополнительный источник финансирования для поддержки реализации и расширения проектов в стране. С этой точки зрения сукук станут дополнительным источником финансирования и мобилизации ресурсов для страны", - добавил он.

Стоит отметить, что в совместном отчете IsDBI и Международной исламской корпорации торгового финансирования (ITFC) под названием "Исламские финансы в Азербайджане: открывая новые горизонты" прогнозируется, что Азербайджан может осуществить первый выпуск сукук объемом до 500 млн долларов США к 2030 году.

"Мы прогнозируем, что к 2030 году (пятилетний горизонт) дебютный выпуск сукук в Азербайджане в диапазоне около 500 млн долларов США может вполне состояться, учитывая его хороший суверенный кредитный профиль и существующее фискальное пространство. Одним из ключевых качественных допущений является формирование необходимых элементов экосистемы (например, обеспечивающая регуляторная поддержка, изменения или реформы в законодательстве и т.д.)", - отмечается в отчете.

Исламские финансы как драйвер устойчивого экономического роста

В отчете указывается, что в базовом сценарии объем исламских банковских активов в Азербайджане может достичь примерно 2,7 млрд долларов США к 2035 году, что составит 5% от общего прогнозируемого объема банковских активов в 2035 году. В оптимистичном сценарии активы могут достичь 3,6 млрд долларов (при уровне проникновения 10%).

Сами Аль-Сувайлем отметил, что исламские финансы интегрируют финансовую систему с реальной экономикой, а сама реальная экономика по своей природе ограничена доступными ресурсами.

"Поэтому производство, торговля и рост благосостояния являются ключевыми с точки зрения исламских финансов. Способ обеспечения устойчивости экономики заключается в формировании благосостояния, повышении производительности, развитии торговли и содействии перераспределению богатства между членами общества. Эти элементы являются основой устойчивой экономики. Почему исламские финансы стимулируют инновации? Исламские финансы предполагают принятие рисков, связанных с владением товарами и услугами, и именно это базовое принятие риска стимулирует поиск способов его минимизации и управления за счет формирования благосостояния.Таким образом, исламские финансы одновременно стимулируют производительность, инновации и формирование благосостояния", - пояснил исполняющий обязанности гендиректора.

Ключевые сектора сотрудничества Азербайджана и GCC

Согласно отчету, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) является наиболее вероятным источником прямых иностранных инвестиций в формирующийся сектор исламского банкинга Азербайджана. В документе отмечается, что стратегическое расположение Азербайджана на перекрестке Кавказа, связи со странами Залива в нефтегазовой сфере, а также растущая геополитическая синхронизация с государствами GCC делают его естественным направлением для инвестиций в исламский банковский сектор.

Сами Аль-Сувайлем считает, что в Азербайджане существует более одного сектора, который может выиграть от сотрудничества со странами GCC.

"Азербайджан является нефтедобывающей страной, поэтому с этой точки зрения существуют хорошие возможности для обмена опытом в нефтехимической отрасли, а также для поддержки и расширения производства как в странах GCC, так и в Азербайджане. Азербайджан занимает уникальное положение между Азией и Европой, и это может стать “окном” для стран Залива для экспорта товаров, продукции и услуг в другие регионы Азии и Европу. Туризм и образование также могут получить выгоды. Я считаю, что существует множество возможностей, от которых выиграют обе стороны", - добавил он.

Как такафул может быть успешным в Азербайджане

Исполняющий обязанности гендиректора IsDBI отметил, что такафул как кооперативная модель может быть успешной в стране, поскольку он основан на принципах социальной солидарности.

"Такафул основан на сотрудничестве или кооперативных механизмах. Страховая компания при этом рассматривается скорее как управляющая процессом, а не как структура, зарабатывающая на продаже страховых продуктов, как в случае с коммерческим страхованием. Исходя из моего ограниченного опыта и понимания, сообщество здесь, в Азербайджане, хорошо организовано. С этой точки зрения такафул как кооперативная модель может быть весьма успешным в стране, поскольку он основан на социальной солидарности, которая уже является сильной и устойчивой в Азербайджане", - добавил он.

Кроме того, Сами Аль-Сувайлем отметил, что IsDBI продолжит сотрудничество с финтех-компаниями и стартапами Азербайджана.

"IsDBI работает с Азербайджаном в области наращивания потенциала, обучения и исламских финансов. Мы также провели конкурс в сфере искусственного интеллекта незадолго до ежегодных встреч, а также соревнование стартапов в азербайджанской экономике. Трех победителей мы наградили на нашем глобальном форуме 17 июня", - заключил он.