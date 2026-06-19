Буркина-Фасо приняла полномочия председателя Совета управляющих ИБР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан передал Буркина-Фасо полномочия председателя Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР) на 2027 год.

Церемония передачи состоялась в по итогам пленарного заседания в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Выступая на заседании, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за вклад в успешное проведение форума.

"Перед тем, как объявить Ежегодные встречи 2026 года закрытыми, я хотел бы поблагодарить всех, кто внес вклад в успех нынешнего пленарного заседания", - сказал министр.

Он выразил признательность управляющим и заместителям управляющих, руководителям делегаций, членам советов и всем участникам за визит в Азербайджан, активное участие в работе форума и вклад в дальнейшее развитие институтов Группы ИБР.

«От имени Азербайджанской Республики благодарю организационные команды, волонтеров и наших партнеров, чьи усилия обеспечили успешное проведение этих встреч в Баку.

Для Азербайджана было большой честью принимать всех вас. Желаю вам дальнейшего плодотворного пребывания в нашей стране и безопасного возвращения домой. Рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества», — отметил Джаббаров.

Министр также выразил особую благодарность переводчикам, которые обеспечивали эффективную коммуникацию между участниками на протяжении всего мероприятия.

«Позвольте мне также от имени всех участников встречи поблагодарить команду переводчиков, которая обеспечила бесперебойное и безупречное общение между нами на протяжении этих дней», — добавил он.