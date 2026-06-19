Председатель Правления ТуранБанк выступил в качестве спикера на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития (ФОТО)

Председатель Правления ОАО ТуранБанк Орхан Гараев выступил в качестве спикера на важной панельной дискуссии, организованной в рамках 51-х Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку.

Так, в рамках панели на тему «Интеграция малых и средних предприятий в региональные цепочки создания стоимости и поставок: сокращение административных барьеров в торговле, обеспечение исполнения заказов и установление взаимосвязей между субъектами» Председатель поделился важными стратегическими взглядами на роль банковского сектора и региональных финансовых инструментов.

В своем выступлении Орхан Гараев довел до внимания стратегическое видение банка в области управления транспортными коридорами, цифровой интеграции и повышения финансовой доступности для МСП, а также адаптации инструментов Линии финансирования (LoF) Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) к периодам от реального производства до поставки. Председатель подчеркнул положительную роль многосторонних партнерских моделей, выстраиваемых между государственными структурами, финансовыми организациями, цифровыми платформами и логистическими провайдерами, в устойчивой интеграции МСП в глобальную торговлю. Он также отметил, что благодаря благоприятной бизнес-среде, созданной государством для предпринимателей, и гибкой финансовой поддержке Банка, интеграция субъектов МСП в цифровые платформы электронной коммерции и B2B станет мощнейшим цифровым толчком для выхода на региональные рынки. Председатель особо подчеркнул, что механизмы государственной поддержки, в частности, направление инструментов льготного финансирования на МСП, являются ключевым фактором, стимулирующим их подключение к региональной цепочке создания стоимости.

Функционирующий с 1992 года ТуранБанк известен как один из самых стабильных и надежных институтов в финансовом секторе Азербайджана, предоставляющий своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. Обладая на сегодняшний день 22 точками обслуживания по всей стране, Банк считает приоритетным направлением устойчивое развитие и финансирование местной экономики, в особенности малого и среднего бизнеса (МСП). Выделяясь своей приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности, Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны. Для получения дополнительной информации: www.turanbank.az

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