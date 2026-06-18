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Рассмотрены перспективы укрепления связей в ряде сфер между Азербайджаном и Ираном

Экономика Материалы 18 июня 2026 20:25 (UTC +04:00)
Рассмотрены перспективы укрепления связей в ряде сфер между Азербайджаном и Ираном
Фото: Микаил Джаббаров/X
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Рассмотрены перспективы укрепления связей в сферах торговли, инвестиций и транспорта между Азербайджаном и Ираном.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

«В рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития прошла встреча с заместителем министра экономических дел и финансов Исламской Республики Иран, президентом Организации по инвестициям, экономическому и техническому содействию Ирана (OIETAI) Мехди Хейдари. Мы поделились мнениями о текущем состоянии экономических отношений между нашими странами, сотрудничестве в сферах торговли, инвестиций и транспорта, а также возможностях дальнейшего укрепления бизнес-связей», — отмечается в публикации.

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