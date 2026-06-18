Исламский банк развития планирует удвоить объемы финансирования в течение 5 лет

БАКУ/ Trend/ - Группа Исламского банка развития нацелена на значительное увеличение объемов кредитования и финансирования стран-участниц в течение ближайших пяти лет.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на встрече в формате «Искренняя беседа с председателем Группы ИБР», организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, если до 2001 года объем утвержденного финансирования составлял около 1,5 миллиарда долларов, то в 2025 году этот показатель достиг уже 6 миллиардов долларов.

«Надеюсь, что к концу следующих пяти лет мы удвоим этот показатель», — отметил он.

Глава ИБР добавил, что деятельность структуры также усиливает совместное финансирование проектов с другими многосторонними банками развития (МБР). Подчеркнув, что в настоящее время Банк тесно сотрудничает с 10 МБР, Аль-Джассер также отметил важную роль Арабской координационной группы в данном процессе.

«Мы наладили очень широкую совместную деятельность с этими организациями и намерены еще больше расширять это сотрудничество», - подчеркнул он.

Аль-Джассир резюмировал, что главная цель заключается в поддержке устойчивого формирования экономического развития в странах-участницах и дальнейшем расширении сферы влияния банка. По его словам, для достижения этих целей структура продолжит свою деятельность при поддержке руководящих органов.