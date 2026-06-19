В Иране значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции

БАКУ/ Trend/ - В минувшем иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) производство сельскохозяйственной продукции в Иране выросло в четыре раза по сравнению с периодом до Исламской революции 1979 года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури в ходе мероприятия, организованного в мавзолее основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни.

По его словам, если до Исламской революции производство сельскохозяйственной продукции в Иране составляло 28 миллионов тонн, то в прошлом году этот показатель увеличился до 139 миллионов тонн.

"Если до Исламской революции с каждого гектара посевных площадей собирали 2,7 тонны продукции, то в настоящее время этот показатель вырос до 6,8 тонны. Это является результатом развития научной деятельности и исследований в сельскохозяйственном секторе страны", — сказал он.

Иранский министр отметил, что если до революции в стране собирали около 4 миллионов тонн пшеницы, то в последние годы объем собранной пшеницы превысил 16 миллионов тонн. Это означает рост на 300 процентов.

Нури подчеркнул, что если до революции в стране производилось 2,6 миллиона тонн молока, то в настоящее время этот показатель достиг 13 миллионов тонн, а производство мяса птицы увеличилось со 165 тысяч тонн почти до 3 миллионов тонн.

"До Исламской революции экспорт сельскохозяйственной продукции Ирана составлял 300 миллионов долларов. Между тем в минувшем иранском году стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции Ирана выросла до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. При этом указанный прогресс был достигнут несмотря на многочисленные трудности и проблемы", - сказал он.

Отметим, что Иран уделяет серьезное внимание наращиванию производства продукции в сельскохозяйственном секторе.