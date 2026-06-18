БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности».

В обращении говорится:

"Уважаемые участники Саммита,

Приветствую вас по случаю открытия Международного Бакинского саммита омбудсменов «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности».

Проведение этого Саммита, посвященного новым глобальным вызовам в области прав человека, именно 18 Июня - в День прав человека в Азербайджанской Республике, представляет особое значение. Эта дата - день, когда Общенациональный лидер Азербайджанской Республики Гейдар Алиев утвердил первую в нашей стране «Государственную программу по защите прав человека» и определил обеспечение прав человека как одно из основных направлений государственной политики.

В современную эпоху стремительное развитие технологий искусственного интеллекта коренным образом меняет социальную, экономическую, правовую и этическую повестку дня человечества. Этот процесс, наряду с новыми возможностями, актуализирует новые приоритеты во всех сферах, в том числе в области прав человека.

Наша страна считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики. Так, в Азербайджане предпринимаются важные шаги, направленные на ответственное и сбалансированное применение инновационных технологий и искусственного интеллекта. Принятые нами в упомянутой сфере правовые акты, концепции и планы действий поощряют применение этих технологий в рамках безопасных, прозрачных и основанных на правах человека принципов, служат поддержке инклюзивного развития и ускорению цифровой трансформации.

Инициативы, реализуемые в рамках новой цифровой архитектуры Азербайджана, расширение применения искусственного интеллекта в государственном управлении, информационная безопасность и развитие национальной инфраструктуры искусственного интеллекта демонстрируют стратегический подход нашей страны к современным вызовам.

Следует особо отметить, что недавняя 13-я сессия Всемирного форума городов ООН, состоявшаяся в городе Баку, стала важным показателем вклада нашей страны в международное сотрудничество и глобальный диалог по устойчивому развитию, цифровому управлению и формированию человекоориентированной городской среды.

В данном контексте реализуемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана концепции «умный город» и «умное село» представляют собой успешную модель развития, в которой технологии искусственного интеллекта, инновационные решения и принципы экологической устойчивости направлены на благосостояние людей, формирование безопасной среды обитания и обеспечение социально-экономической реинтеграции.

Эти тенденции развития также повышают значимость институциональных механизмов и международного сотрудничества в области защиты прав человека. С этой точки зрения национальные институты по правам человека, включая институт омбудсмена, играют важную роль в защите прав и свобод человека, а также в продвижении правовой культуры в эпоху новых технологических вызовов.

Уверен, что Международный Бакинский саммит омбудсменов внесет важный вклад в расширение международного сотрудничества и обмена передовым опытом в этой сфере, продвижение инновационных механизмов управления, ориентированных на человека и основанных на праве.

Еще раз приветствую вас, желаю успехов в работе Саммита".