Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики

БАКУ/ Trend/ - Наша страна считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и обязанности».

Глава государства отметил, что в Азербайджане предпринимаются важные шаги, направленные на ответственное и сбалансированное применение инновационных технологий и искусственного интеллекта.

«Принятые нами в упомянутой сфере правовые акты, концепции и планы действий поощряют применение этих технологий в рамках безопасных, прозрачных и основанных на правах человека принципов, служат поддержке инклюзивного развития и ускорению цифровой трансформации», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.