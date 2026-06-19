В Азербайджане утвержден порядок субсидирования подключения к электросетям строительных объектов в ряде сфер - Указ

БАКУ /Trend/ - Утвержден «Порядок субсидирования платы за услугу по подключению строительных объектов сфер промышленности и сельского хозяйства к электрической сети».

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно Порядку, за счет средств государственного бюджета будет выплачиваться субсидия в размере 50 (пятидесяти) процентов от платы, установленной Тарифным (ценовым) советом Азербайджанской Республики за услугу подключения строительных объектов сфер промышленности и сельского хозяйства к электрической сети. Субсидия распространяется на строительные объекты сфер промышленности и сельского хозяйства, которые будут подключены к электросети после вступления указа в силу.

Кабинету министров поручено предусмотреть обеспечение в проектах государственного бюджета на 2027–2030 годы средств, необходимых для финансирования выплаты указанных субсидий в эти годы.

Министерству экономики Азербайджана поручено организовать процесс субсидирования выплат за подключение к электрической сети в соответствии с утвержденным порядком.

Указ вступает в силу с 1 января 2027 года и действует до 31 декабря 2030 года.