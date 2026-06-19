«Общий транспортный каркас»: Баку и Москва держат курс на сближение

Петербургский международный экономический форум стал ещё одной площадкой для обсуждения двухсторонних отношений между дружественными государствами с общим историческим прошлым. Сессия «Россия — Азербайджан» собрала дипломатов и предпринимателей и охватила широкий круг тем: политику, торговлю, инфраструктурные проекты и передовую технику, укрепляющую единый транспортный каркас.

Интенсивность политического диалога между странами посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев проиллюстрировал цифрой: за пять месяцев этого года состоялось «18–20 визитов высшего, до президентов, уровня». Назвал он и показатели товарооборота за минувший год — «рост где-то до 4,9–5 млрд долл.».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва заинтересована в дальнейшем сближении Азербайджана с ЕАЭС, и выразил уверенность, что это положительно скажется на экономике республики за счёт доступа к общему рынку товаров, расширения сотрудничества в сферах услуг, инвестиций и транспорта.

Собственно, транспортная составляющая стала отдельной линией разговора на форуме. Михаил Галузин отметил работу по развитию западного ответвления МТК «Север — Юг» и конкретные шаги, направленные на то, чтобы вывести объём транзитных перевозок по этому маршруту на уровень 5 млн тонн к 2028 году. Значение магистрали выделила также президент АНО «Каспийская деловая инициатива» Гюльнара Рагимова‑Дениз. По её словам, она является «экономической артерией, способной изменить роль Каспийского региона в системе евразийской торговли».

Позже о коридоре «Север — Юг» высказался и Владимир Путин: на встрече с руководителями мировых информагентств он назвал его одной из тем, представляющих обоюдный интерес для России и Азербайджана в сфере логистики. Российский лидер напомнил журналистам, что между странами действует договор о стратегическом взаимодействии и подчеркнул, что «президент Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием».

Производственную сторону транспортного блока на ПМЭФ представлял Кирилл Липа — генеральный директор Трансмашхолдинга, одного из ведущих мировых разработчиков и производителей подвижного состава, чья техника эксплуатируется более чем в 30 странах. Азербайджан — в числе приоритетных внешних рынков компании.

«Железная дорога, метрополитены — это тот транспортный каркас, который нас объединял и объединяет. И мы со своей стороны стараемся его сохранять, поддерживать и укреплять, поставлять заказчикам самые передовые продукты и решения», — подчеркнул Кирилл Липа.

С предприятием «Метровагонмаш», которое входит в состав ТМХ, Бакинский метрополитен сотрудничает с момента своего основания. Только за последние 20 лет Мытищинский завод передал для азербайджанской столицы 270 вагонов. Как итог, город получил парк современных поездов, которые разработаны в соответствии с пожеланиями заказчика и отвечают всем необходимым требованиям к комфорту и безопасности городского транспорта. Для обслуживания этой техники в Баку сегодня работает группа специалистов ТМХ, создан постоянный склад запчастей.

Рассказал глава холдинга на форуме и об особенностях работы в условиях геополитического давления: «Азербайджан хотел, чтобы комплектация поставляемых вагонов метро была европейского происхождения, и мы сохранили этот формат, поддерживая международную кооперацию с другими странами. Сегодня поставки комплектующих осуществляются и из России, и из европейских стран, непосредственно в Баку осуществляется досборка вагонов, и они поступают в эксплуатацию».

При этом спикер отметил, что «существенной проблемой является, конечно же, финансирование». Азербайджан оплачивал ранее поставляемую технику за счет собственных средств. «Сегодня встаёт вопрос о привлечении внешних источников финансирования, и это будет определённый вызов. Надеюсь, что при поддержке Евразийского банка развития и других экспортных институтов мы с этой проблемой справимся», - резюмировал Кирилл Липа.

Продукция ТМХ обладает конкурентным потенциалом в Закавказье, причём перспективы компании в республике шире поставок метропоездов: в числе востребованных направлений — автоматизированная транспортная инфраструктура городов, передовые цифровые решения и беспилотный транспорт, повышение доступности перевозок для всех категорий граждан, модернизация дорог, путей, остановок, автобусных парков и депо.

Что касается непосредственно техники, то новейшие образцы подвижного состава, а также цифровые системы управления движением ТМХ показал в Баку на недавней 23‑й Каспийской международной выставке «Транспорт, транзит и логистика» (TransLogistica Caspian).

Открытие отраслевого мероприятия традиционно прошло при участии президента Ильхама Алиева, что ещё раз подчёркивает стремление страны стать одним из ключевых перекрестков Евразии. Тем более, что опыт транспортного лидерства у Азербайджана — вековой: 6 июля исполнится 100 лет со дня открытия первой в СССР электрифицированной железной дороги на участке «Баку — Сабунчи — Сураханы». Примечательно, что вагоны для линии поставлял именно Мытищинский завод. Более того, в 1980‑е, при участии Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, были расширены производственные мощности завода: новый вагоносборочный корпус был построен по подписанному им постановлению. В знак признания заслуг выдающегося государственного деятеля на территории подмосковного предприятия установлена мемориальная доска.

Автор: Райда Гулиева