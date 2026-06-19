ITFC о реализации проектов в Центральной Азии в рамках инициативы Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) уже начала реализацию ряда проектов в странах Центральной Азии, которые соответствуют инициативе Среднего коридора.

Об этом заявил операционный директор ITFC Назим Нурдали в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, ITFC была создана в 2008 году в качестве специализированной структуры Группы Исламского банка развития для поддержки торгового финансирования.

«С момента создания корпорация профинансировала торговые операции на сумму более 93 миллиардов долларов, а с учетом деятельности в рамках Исламского банка развития общий объем торгового финансирования с 1977 года превысил 120 миллиардов долларов. Торговое финансирование является важным элементом любого амбициозного проекта, связанного с транспортными коридорами. Если коридор обеспечивает связанность регионов, то торговое финансирование и содействие торговле соединяют все элементы этой системы.

Торговое финансирование само по себе не создает торговлю, а выступает инструментом для ее поддержки. Сначала должна существовать торговля. Мы можем быть катализатором и способствовать ее развитию, но не можем создать ее с нуля», - отметил он.

По словам Н.Нурдали, любые ограничения в транспортно-логистической цепочке снижают возможности для торговли и доступа бизнеса к финансовым инструментам.

Как заявил представитель ITFC, по оценкам Азиатского банка развития, глобальный разрыв в торговом финансировании для МСП составляет около 2,5 триллиона долларов.

"Мы не можем решить эту проблему в одиночку. Необходимо объединять усилия с партнерами. ITFC поддерживает финансирование малого и среднего бизнеса через местные банки и занимается мобилизацией дополнительных финансовых ресурсов. На каждый доллар собственного финансирования корпорация привлекает еще четыре доллара от партнеров. Менее двух лет назад ITFC запустила программу Trade Connect Central Asia Plus, охватывающую шесть стран региона - от Казахстана до Азербайджана", - отметил он.

По словам Н.Нурдали, программа направлена на развитие так называемой «мягкой» торговой инфраструктуры.

"В частности, речь идет о внедрении безбумажных пограничных процедур, цифровизации транспортных документов, обеспечении совместимости цифровых систем различных стран, обмене данными и укреплении координации между государственными структурами и частным сектором. Мы уже начали реализацию нескольких проектов в Центральной Азии, которые соответствуют инициативе Среднего коридора", - заявил он.

Н.Нурдали добавил, что ITFC рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с партнерами и странами региона в рамках реализации программы.