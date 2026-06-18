В Азербайджане предложено обучать детей цифровой безопасности с дошкольного возраста

БАКУ/ Trend/ - Обучение цифровой безопасности должно начинаться с раннего и даже дошкольного возраста.

Об этом заявила заместитель начальника Управления по защите детей Министерства науки и образования Гюнель Сафарова в ходе выступления на общественных слушаниях на тему "Защита детей от вредной информации и обеспечение безопасности в цифровой среде", сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, вопрос цифровой безопасности также должен быть выдвинут на первый план в процессе повышения квалификации учителей.

"В школах используется интернет-система с функцией фильтрации, которая ограничивает доступ учащихся к опасному и вредному контенту. Кроме того, регулярно проводятся конференции и семинары по безопасному поведению в цифровой среде", - отметила она.

Сафарова подчеркнула, что наряду с нормативным регулированием особое внимание следует уделять просветительской работе и профилактическим мерам.

"Защита детей от вредной информации, обеспечение их безопасности в социальных сетях и цифровой среде в целом — это коллективная ответственность", - сказала она.

В свою очередь, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев в своем выступлении заявил, что сегодня опасность подстерегает детей уже не на улице, а в цифровой среде.

Он отметил, что подавляющее большинство обращений, поступающих в МВД в течение дня, связано именно с соцсетями и цифровой средой.

«Значительная часть наиболее тяжких видов преступлений, включая продажу наркотических средств, организуется и управляется именно в цифровой среде. В соцсетях создаются фейковые аккаунты, формируются ложные личности, и посредством этих подставных профилей детей вовлекают в различные преступления. В частности, платформа TikTok, предлагая детям ложные личности, сталкивает их с вредной информацией.

В школах и университетах страны было проведено более 8 тысяч встреч с участием сотрудников МВД. В ходе этих встреч со школьниками и студентами были проведены просветительские беседы, предоставлена информация о цифровых угрозах и способах защиты от них.

Предлагаемые изменения в законодательство направлены не на применение каких-либо наказаний или запретов, а на создание общего механизма регулирования, который обеспечит более безопасное и ответственное управление цифровой средой», — сказал он.

Заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева в своем выступлении отметила, что при возникновении любых технологических, научных инноваций и революционных скачков отсутствие своевременных решений со стороны международных организаций может привести к плачевным последствиям. По ее словам, возможности, создаваемые искусственным интеллектом, сами по себе являются технологической революцией.

"Должны приниматься регулирующие их решения, причем на уровне государственных органов. Поскольку предлагать решения на уровне общества очень сложно", — подчеркнула она.

Заведующая отделом охраны здоровья матери и ребенка Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Севиндж Мамедова обратила внимание на вопрос, связанный с деятельностью клинических психологов. Она отметила, что в законодательстве существуют серьезные пробелы в сфере сертификации и регулирования деятельности клинических психологов.

По ее словам, в настоящее время существуют серьезные пробелы в сфере сертификации психологических центров и специалистов, что затрудняет объективную оценку качества предоставляемых услуг.

"Формирование ответственного и информированного общества, совместная деятельность государственных структур, образовательных учреждений, специалистов и родителей окажут важную поддержку в обеспечении здорового развития детей и их росте в безопасной среде", — сказала она.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, комментируя данный вопрос, подчеркнула, что наряду с физическим здоровьем не менее важное значение имеет психологическое благополучие граждан.

По ее словам, особого внимания заслуживают профессиональная подготовка, квалификация и психологическое состояние специалистов, работающих в сфере психического здоровья.

"В отношении деятельности психологов будет выдвинута новая законодательная инициатива. Действующее законодательство нуждается в пересмотре и совершенствовании. Это станет одним из наших следующих шагов, и в настоящее время работа в данном направлении уже ведется", - сказала Мурадова.