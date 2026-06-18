Обсуждено развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 июня министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с советником Президента Румынии по вопросам внешней политики и национальной безопасности Мариусом-Габриэлем Лазуркой.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Согласно информации, на встрече были обсуждены развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, региональное сотрудничество, энергетическая безопасность, расширение экономических связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Сахиль Бабаев, отметив, что отношения между двумя странами основаны на принципах стратегического сотрудничества, взаимного доверия и дружбы, подчеркнул, что Румыния является одним из ближайших партнеров Азербайджана в Европейском союзе. Он также высоко оценил устойчивую поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Касаясь вопросов сотрудничества в энергетической сфере, министр отметил, что Румыния входит в число стран, импортирующих азербайджанский природный газ, и заявил, что Азербайджан играет важную роль в качестве надежного партнера в укреплении энергетической безопасности Европы и диверсификации источников энергии. В частности, подчеркивалась стратегическая значимость проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа» и было доведено до внимания, что он послужит укреплению долгосрочного энергетического сотрудничества и поддержке целей зеленого перехода.

В то же время С. Бабаев проинформировал о проводимых в нашей стране реформах в сфере управления государственными финансами и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Румынией на экспертном уровне в направлении фискального управления, совершенствования системы государственных финансов, цифровизации государственных услуг, а также изучения передового опыта реформ Евросоюза.

В центре внимания на встрече также находились работы по восстановлению и реконструкции, осуществляемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Отметив, что минная угроза является одним из основных гуманитарных вызовов постконфликтного периода, подчеркивалось, что деятельность по гуманитарному разминированию имеет решающее значение с точки зрения обеспечения безопасного возвращения, экономического возрождения и реализации проектов региональной взаимосвязности.

В свою очередь, М. Лазурка выразил удовлетворение высоким уровнем развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, высказал важность углубления политического диалога, расширения экономического сотрудничества и развития региональных связей. Он высоко оценил роль обеих стран в укреплении связей между регионами Каспийского и Черного морей и значение Среднего коридора как надежного транспортного маршрута между Азией и Европой.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по расширению сотрудничества в сферах логистики, инфраструктуры, цифровых технологий, производства и возобновляемой энергии.