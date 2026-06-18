США отменили ограничения на движение судов в иранские порты

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы США прекратили реализацию морской блокады Ирана.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Согласно заявлению командования, американские военные по распоряжению президента отменили все меры по блокированию морского сообщения с иранскими портами и прибрежными районами. Отмечается, что суда могут беспрепятственно осуществлять транзит в порты Ирана в Персидском и Оманском заливах и выходить из них. Все действия США, связанные с обеспечением морской блокады, официально прекращены.

В то же время в CENTCOM подчеркнули, что корабли ВМС США сохранят присутствие в регионе для мониторинга соблюдения достигнутых соглашений.