Обсуждены вопросы финансирования стратегических инфраструктурных проектов между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перспективы расширения инвестиционных ресурсов и финансирования стратегических инфраструктурных проектов были рассмотрены на встрече первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с делегацией «Первого банка Абу-Даби». На переговорах также детально обсуждались вопросы устойчивого развития, «зеленого» финансирования, цифровой трансформации и взаимодействия в сфере рынков капитала.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, А. Керимов подчеркнул, что отношения между двумя странами динамично развиваются, отметив, что ОАЭ являются одним из главных стратегических партнеров Азербайджана в регионе Персидского залива. Проинформировав о проводимых в стране экономических реформах, первый замминистра финансов отметил, что Азербайджан обладает сильными макроэкономическими основами, устойчивой фискальной базой и эффективной системой управления государственным долгом. Он довел до внимания, что в стране осуществляются последовательные реформы в направлении диверсификации экономики, развития стратегической инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата и поощрения частного сектора.

В то же время А. Керимов отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с международными финансовыми институтами, подчеркнув, что это партнерство не ограничивается только привлечением финансовых ресурсов, но и служит интеграции в страну передового международного опыта и инновационных финансовых решений.

В свою очередь, управляющий директор банка Фаваз Абуснейнех выразил удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном, отметив, что проводимые в стране экономические реформы, благоприятный инвестиционный климат и расширение региональных экономических связей создают новые возможности для партнерства. Он сообщил о заинтересованности в расширении взаимодействия с Азербайджаном в сферах стратегической инфраструктуры, устойчивого финансирования, рынков капитала и инновационных финансовых решений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортной и логистической инфраструктуры, поощрения международных финансовых и инвестиционных потоков, а также по перспективам дальнейшего расширения финансового сотрудничества между Азербайджаном и регионом Персидского залива.