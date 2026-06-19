Обсуждено расширение экономического сотрудничества Азербайджана и Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение экономического сотрудничества Азербайджана и Египта.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром планирования и экономического развития Арабской Республики Египет Ахмедом Ростомом в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

"На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Египтом. Стороны обсудили возможности более эффективной реализации потенциала экономического сотрудничества между странами, формирование бизнес-платформ, стимулирующих взаимодействие, а также расширение связей между деловыми кругами.

Также состоялся обмен мнениями по существующим возможностям развития сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности, энергетике, туризме и других направлениях", — отмечается в информации.