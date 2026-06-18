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AZAL отменил рейсы по маршруту Баку–Нахчыван

Общество Материалы 18 июня 2026 22:42 (UTC +04:00)
AZAL отменил рейсы по маршруту Баку–Нахчыван
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В связи с грозами в районе аэропорта Нахчывана отменены рейсы J2-293 и J2-2257 Баку-Нахчыван авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», запланированные на 18 июня 2026 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Пассажирам будет предоставлена ​​подробная информация о возможных изменениях.

Все решения в AZAL принимаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и реализуются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", - отмечается в сообщении.

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