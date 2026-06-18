AZAL отменил рейсы по маршруту Баку–Нахчыван

БАКУ /Trend/ - В связи с грозами в районе аэропорта Нахчывана отменены рейсы J2-293 и J2-2257 Баку-Нахчыван авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», запланированные на 18 июня 2026 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Пассажирам будет предоставлена ​​подробная информация о возможных изменениях.

Все решения в AZAL принимаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и реализуются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", - отмечается в сообщении.