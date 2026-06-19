Исламский банк развития намерен углублять сотрудничество с Азербайджаном - Мухаммад Аль-Джассер

БАКУ /Trend/ - Группа Исламского банка развития (ИБР) намерена углублять сотрудничество с Азербайджаном и поддерживать реализацию национальных приоритетов страны.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер на заключительной пресс-конференции, проходящей в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Баку стал не только площадкой для проведения ежегодных встреч, но и местом, где обсуждения получили практическое продолжение.

«С 1992 года Азербайджан и Группа Исламского банка развития выстроили долгосрочное партнерство в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, социальных услуг и региональной взаимосвязанности. В рамках нынешних ежегодных встреч был подписан ряд документов, открывающих новый этап сотрудничества. В частности, стороны подписали соглашение по проекту реконструкции Карабахского ирригационного канала стоимостью 436 миллионов долларов, а также меморандум о взаимопонимании по комплексной рамочной программе взаимодействия со страной», - сказал Мухаммад Аль-Джассер.

Он отметил, что, кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству систем водоснабжения и канализации в 33 населенных пунктах Апшеронского полуострова.

«Мы рассчитываем на углубление нашего сотрудничества с Азербайджаном, поддержку его национальных приоритетов и укрепление его растущей роли как важного моста, соединяющего регионы, рынки и людей. Тема нынешних ежегодных встреч «Региональная интеграция для устойчивого процветания» стала основой обсуждений и принятых решений. В течение недели было проведено 32 встречи высокого уровня и мероприятия по обмену знаниями, включая мероприятия в рамках Форума частного сектора. Мы приветствовали более 4400 участников из 78 стран мира, а также представителей многочисленных региональных и международных организаций, включая 46 руководителей различных институтов», - сказал он.

Мухаммад Аль-Джассер отметил, что участники обсуждали вопросы торговли, транспортной взаимосвязанности, энергетики, продовольственной безопасности, исламских финансов, развития частного сектора, климатической повестки и цифровой трансформации.

Он также сообщил, что в ходе ежегодных встреч были подписаны 67 соглашений на общую сумму 6 миллиардов долларов с участием 10 стран-членов, региональных институтов и компаний частного сектора.

«Эти соглашения направлены на поддержку ключевых секторов и подтверждают нашу приверженность реализации проектов с высоким эффектом развития. Исламский банк развития одобрил новое финансирование в размере 2,8 миллиарда долларов для девяти проектов в странах-членах организации. Проекты направлены на развитие транспортной взаимосвязанности, укрепление энергетической безопасности, совершенствование продовольственных систем, повышение климатической устойчивости и достижение целей устойчивого развития», - отметил Мухаммад Аль-Джассер.