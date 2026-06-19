В Баку вынесен приговор задержанным гражданам России

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось последнее судебное заседание по делу граждан России — Сергея Софронова, Антона Драчева, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Федорова, Бориса Тимошова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Обвиняемые Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к 4 годам лишения свободы, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — к 3 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, гражданин России Сергей Софронов из корыстных побуждений вступил в сговор с гражданами той же страны — Дмитрием Безуглым, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимошовым, Ильей Безуглым и иными лицами, личности которых устанавливаются следствием, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и последующей незаконной реализации в городе Баку наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Обвиняемым были предъявлены окончательные обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном размере).