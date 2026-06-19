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Азербайджан откроет посольство в Португалии

Политика Материалы 19 июня 2026 13:25 (UTC +04:00)
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Фото: Искусственный интеллект
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (в городе Лиссабон).

Согласно распоряжению, подписанному главой государства, Кабинету министров поручено решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Португалии.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено утвердить структуру и штатное расписание дипломатического представительства.

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