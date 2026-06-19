Азербайджан откроет посольство в Португалии

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (в городе Лиссабон).

Согласно распоряжению, подписанному главой государства, Кабинету министров поручено решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджана в Португалии.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено утвердить структуру и штатное расписание дипломатического представительства.