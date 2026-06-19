На полях ТМИФ-2026 подписано соглашение о ГЧП по строительству нового аэропорта Ташкента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, проходящего в эти дни в столице, подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству и дальнейшей эксплуатации нового международного аэропорта Ташкента между компанией Uzbekistan Airports и международным консорциумом во главе с компанией Vision Invest (Саудовская Аравия), в состав которого также входят Sojitz Corporation (Япония) и Incheon International Airport Corporation (Республика Корея).



Подписанию соглашения предшествовала масштабная подготовительная работа. Были проведены экологические и социальные оценки в соответствии с требованиями международных финансовых институтов, разработано соглашение о государственно-частном партнерстве, подготовлена проектная документация по переносу инженерных коммуникаций, а также начаты работы по подготовке территории будущего аэропорта.



«Важно подчеркнуть, что проект аэропорта разрабатывался по инициативе президента страны при поддержке правителства, Министерства экономики и финансов и Министерства транспорта. И сегодня мы сделали важный шаг к его реализации. Новый международный аэропорт Ташкента станет современным технологичным авиационным хабом, способным обеспечить растущие потребности пассажирских и грузовых перевозок на десятилетия вперед. Благодаря партнерству с ведущими международными компаниями мы получаем не только инвестиции, но и уникальный опыт проектирования, строительства и управления крупнейшими аэропортовыми комплексами мира с использованием новейших технологий. Уверен, что этот проект станет новым этапом развития авиационной отрасли Узбекистана и укрепит позиции нашей страны как ключевого транспортного хаба Центральной Азии», – отметил председатель правления Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.



Напомним, новый аэропорт столицы, строительство которого закреплено постановлением Президента №353 от 25 ноября 2025 года, будет расположен на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов Ташкентской области на участке общей площадью 1310 га. Проект на первом этапе предусматривает строительство двух взлетно-посадочных полос длиной по 4 км каждая, пассажирского терминала площадью 208 тысяч кв.м, 98 стоянок для воздушных судов, топливозаправочного комплекса и современной диспетчерской вышки управления воздушным движением.



После ввода в эксплуатацию, который запланирован на конец 2030 года, аэропорт сможет обслуживать до 20 млн пассажиров и до 300 тысяч тонн грузов в год. Согласно подписанному соглашению консорциум частных партнеров берет на себя строительство и дальнейшее оперирование пассажирским терминалом и привокзальной площадью, за государственным партнером остается строительство и эксплуатация аэродромного комплекса.



В соответствии с утвержденным графиком уже в июне текущего года планируется приступить к переносу инженерных сетей, завершить подготовку территории и начать поэтапные строительные работы. Новый международный аэропорт Ташкента станет ключевым элементом формирующейся транспортной и логистической системы страны, обеспечив высокий уровень сервиса, современные цифровые решения и дополнительные возможности для развития международного авиасообщения, торговли и туризма.