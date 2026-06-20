В Иране вырос объем кредитования стартап-компаний

БАКУ /Trend/ - Во 2-м месяце текущего иранского года (21 апреля — 21 мая 2026 года) объем кредитов, выданных банками Ирана стартап-компаниям, увеличился на 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 апреля — 21 мая 2025 года).

Об этом свидетельствуют статистические данные Центрального банка Ирана.

"Во 2-м месяце текущего иранского года объем кредитов, выданных иранскими банками стартап-компаниям, составил 1,06 квадриллиона риалов (около 816 миллионов долларов). В аналогичном месяце прошлого года объем кредитования стартапов составил около 370 триллионов риалов (около 284 миллионов долларов). Это указывает на рост объема выданных стартап-компаниям кредитов на 187%", — говорится в отчете.

За этот период государственные банки Ирана выдали стартап-компаниям кредиты на сумму 99,7 триллиона риалов (около 76,6 миллиона долларов). Объем выданных кредитов вырос на 90,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Также отмечается, что во 2-м месяце негосударственные банки Ирана выделили стартапам кредиты на сумму 963 триллиона риалов (около 740 миллионов долларов). Объем финансирования увеличился на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в последние годы в Иране стартап-компаниям уделяется особое внимание с целью повышения производственного потенциала в различных сферах.