Министр Египта назвал перспективные направления инвестсотрудничества с Азербайджаном (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Египтом и Азербайджаном создает новые инвестиционные возможности в сферах инфраструктуры, энергетики, фармацевтики и логистики.

Об этом в интервью Trend в рамках 51-го ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, заявил министр планирования и экономического развития Египта, управляющий (губернатор) от Арабской Республики Египет в Исламском банке развития (ИБР) Ахмед Ростом.

По его словам, глобальный спрос на инвестиции в инфраструктуру стремительно растет, и к 2030 году ежегодная потребность в финансировании этой сферы может достичь 29 триллионов долларов.

"С одной стороны, это отражает растущую потребность государств в качественной инфраструктуре для повышения уровня жизни граждан. С другой - проекты государственно-частного партнерства создают широкие возможности для экономического роста и создания рабочих мест. Расширение инвестиций в инфраструктуру является ключевым фактором ускорения развития и повышения занятости", - отметил он.

А. Ростом отметил, что подобные международные мероприятия объединяют государственные структуры, финансовые институты и представителей частного сектора, создавая условия для выявления инвестиционных возможностей.

"Такие платформы служат для представления проектов, пригодных для финансирования, обсуждения возможностей расширения участия частного сектора, продвижения механизмов льготного финансирования, распределения и управления рисками. В то же время они играют важную роль в развитии трансграничной экономической интеграции, гармонизации политики и создании взаимовыгодных моделей сотрудничества", — подчеркнул министр.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, А. Ростом отметил, что в последние годы отношения между двумя странами еще больше укрепились.

"Визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан и визит Президента Ильхама Алиева в Египет вывели стратегическое партнерство между двумя странами на высочайший политический уровень. Это создает условия для открытия новых возможностей в сфере инвестиций и сотрудничества", - отметил он.

По мнению министра, инфраструктура, фармацевтическая промышленность и энергетика входят в число наиболее перспективных направлений сотрудничества.

«Существует широкий потенциал для сотрудничества в области возобновляемой энергетики, нефтегазового сектора и развития энергетической инфраструктуры. В частности, Египет обладает большим опытом в строительстве трубопроводов и создании энергетической инфраструктуры и готов поделиться этим опытом с Азербайджаном", - сказал он.

А. Ростом добавил, что особое значение имеет также развитие логистических и транспортных связей между двумя странами.

"Обе страны обладают значительным опытом в сфере управления и развития экономических коридоров. Обмен этим опытом, дальнейшая гармонизация торговых правил и нормативно-правовой базы могут облегчить движение товаров и услуг. Кроме того, создание партнерств между логистическими узлами, расположенными в Азербайджане и Египте, может способствовать ускорению глобальных торговых потоков", — подчеркнул он.

Министр также отметил большие перспективы сотрудничества в рамках проектов государственно-частного партнерства.

"Египетские государственные и частные компании обладают опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая строительство аэропортов, плотин и других объектов в Африке и странах Персидского залива. Этот опыт может быть использован для реализации совместных проектов в Азербайджане и дальнейшего расширения сотрудничества", - подчеркнул Ахмед Ростом.