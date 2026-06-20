Обнародован объем привлеченных в Иран иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - В Иране одобрили привлечение иностранных инвестиций на общую сумму 770 миллионов долларов.

Об этом сообщило Министерство экономических дел и финансов Ирана.

Согласно информации, с начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) коллегия по приему иностранных инвестиционных заявок Ирана провела третье заседание, на котором было одобрено 62 заявки на привлечение иностранных инвестиций.

Инвестиции будут направлены в различные экономические сферы, включая возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции, автомобилестроение, производство мотоциклов, лекарственных препаратов и средств здравоохранения, производство продуктов питания и одежды, международный транспорт и логистику, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, сферу услуг и другие сектора.

Инвестиции будут осуществлены Германией, Швейцарией, Россией, Китаем, Турцией, Австрией, ОАЭ, Ираком, Афганистаном, а также проживающими за рубежом иранцами.

На данном заседании еще три заявки были направлены на дополнительное рассмотрение.

Отметим, что в целях упрощения и ускорения процесса привлечения иностранных инвестиций в Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана ежемесячно проводятся заседания Коллегии по иностранным инвестициям.

Добавим, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) в Иране было одобрено привлечение иностранного капитала на сумму 17 миллиардов долларов.