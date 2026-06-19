Обнародован объем поступлений в госбюджет Азербайджана от приватизации и аренды госимущества за 5 месяцев

БАКУ/ Trend/ - С января по май по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана было обеспечено перечисление в государственный бюджет 117,4 миллиона манатов от приватизации и аренды.

Согласно информации, распространенной Госслужбой, работы в сфере приватизации и сдачи в аренду госимущества продолжаются, и за указанный период Госслужбой было проведено 27 аукционов.

"На аукционах были приватизированы пакеты акций трех акционерных обществ, два малых государственных предприятия, один объект незавершенного строительства и 467 транспортных средств. Поступления в государственный бюджет от приватизации за январь-май текущего года составили 95,2 миллиона манатов", — подчеркивается в сообщении.

За первые пять месяцев текущего года ведомством было заключено 1 994 новых договора аренды, из которых 246 пришлось на нежилые помещения, а 1 748 — на земельные участки. Было отмечено, что за отчетный период за счет аренды государственного недвижимого имущества была обеспечена выплата в государственный бюджет средств в размере 22,2 миллиона манатов.

Таким образом, суммарный объем поступлений в бюджет от приватизации и аренды госимущества за январь-май 2026 года достиг 117,4 миллиона манатов.