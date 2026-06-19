Представители парламентов Грузии и Бельгии обсудили укрепление партнёрства

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе и глава комитета по европейской интеграции Леван Махашвили встретились в Бельгии с заместителем председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Кэтлин Депуртер, депутатом Вернером Зоммером и представителями министерства иностранных дел.

Во время встреч стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, возможности расширения двусторонних отношений, а также актуальные события в Грузии и регионе.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Грузии с Европейским союзом. Участники встречи рассмотрели шаги, которые страна предпринимает на пути к европейской интеграции, существующие трудности в отношениях и подчеркнули важность поддержания полноценного диалога.