Из прошлого в будущее - по следам традиций - выставка тезхиба и миниатюры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама открылась уникальная выставка под названием "Из прошлого в будущее – по следам традиций". Экспозиция, организованная Институтом имени Юнуса Эмре, знакомит публику с изящным восточным искусством тезхиба и миниатюры. Здесь посетители смогут увидеть тончайшие образцы традиционного мастерства орнаментирования рукописей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выступая на церемонии открытия посол Турции в Азербайджане Бюрол Акгюн отметил важную роль искусства в наведении культурных мостов. Он подчеркнул, что подобные выставки не только популяризируют общие ценности, но и способствуют укреплению взаимопонимания между народами.

"В нашей эстетике утонченность и изящество ярче всего проявляются в миниатюрах и художественном оформлении рукописных книг. Изучая оригиналы классических трудов, мы замечаем, что простота и красота поэзии всегда гармонично сочетаются с изысканными орнаментами, выполненными с особым мастерством. Произведения, созданные нашими современными мастерами, представляют собой новое прочтение этого эстетического наследия прошлого. И я искренне благодарен всем мастерам и организаторам, чьими усилиями была создана эта выставка", - отметил посол.

Координатор Института имени Юнуса Эмре в Азербайджане Гёкхан Сейхан выразил уверенность, что трехдневная выставка в Международном центре мугама послужит дальнейшему укреплению братских культурных связей между Турцией и Азербайджаном. Он добавил, что подобные проекты продолжатся и в будущем, способствуя развитию и популяризации общих культурных ценностей.

В своих выступлениях куратор выставки и руководитель курсов Зюхал Алодал, заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, а также народный художник Ариф Гусейнов высоко оценили значимость экспозиции. Они отметили, что подобные проекты играют важную роль в сохранении богатых традиций национального искусства и их передаче будущим поколениям.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!