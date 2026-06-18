Назван прогнозируемый объем мирового рынка сукук к 2030 г.

БАКУ /Trend/ - Объем мирового рынка сукук может достичь 1,8 триллиона долларов к 2030 году.

Об этом заявил заместитель управляющего Центрального банка Малайзии Аднан Зайлани Захид в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, мировой рынок сукук за последние два десятилетия превратился из нишевого сегмента исламских финансов в полноценный глобальный класс активов и инструмент долгосрочного финансирования.

«То, что начиналось как нишевый сегмент исламских финансов, сегодня превратилось в глобальный класс активов, инструмент обеспечения ликвидности и долгосрочного финансирования для экономик по всему миру. Совокупный объем мирового рынка сукук уже превышает 1 триллион долларов.

Глобальный рынок сукук сейчас превышает 1 триллион долларов по объему находящихся в обращении инструментов, увеличившись почти в пять раз по сравнению с показателями десятилетней давности.

Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 1,8 триллиона долларов», - заявил он.

Заместитель управляющего Центрального банка Малайзии отметил, что потребности мировой экономики в инфраструктурных инвестициях требуют новых подходов к мобилизации капитала.

«Государственного финансирования уже недостаточно, особенно на фоне глобального дефицита финансирования инфраструктуры, который к 2040 году оценивается в 15 триллионов долларов. Исламские финансовые инструменты обладают высоким потенциалом для финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов. Исламские финансовые инструменты, в частности сукук, обеспечивают прочную основу для более устойчивого и стабильного экономического роста», - сказал он.

По его словам, сукук уже сыграли важную роль в развитии ключевой инфраструктуры в различных странах мира.

А.Захид отметил, что за счет сукук финансируются объекты возобновляемой энергетики, логистические цепочки поставок, цифровые сети связи, а также транспортная инфраструктура, включая железнодорожные и городские транспортные системы.

Он сообщил, что в Малайзии в 2025 году посредством сукук было профинансировано более 34 млрд долларов инвестиций в реальный сектор экономики.

Также он отметил, что объем находящихся в обращении устойчивых и ESG-связанных сукук по состоянию на конец 2025 года оценивается примерно в 70 миллиардов долларов, что отражает растущее направление капитала в экологические и социально значимые проекты.