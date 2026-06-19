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В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)

Экономика Материалы 19 июня 2026 12:16 (UTC +04:00)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШАМКИР /Trend/ - В Газах-Товузском экономическом районе проходит региональное совещание, посвященное обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 25 мая 2026 года.

Совещание организовано с целью обеспечения исполнения поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, состоявшемся 25 мая 2026 года, а также обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой по регионам, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В мероприятии, проходящем в Шамкире, принимают участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур, а также фермеры и предприниматели из Агстафинского, Гедабекского, Газахского, Шамкирского и Товузского административных районов.

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В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)
В Шамкире проходит региональное совещание, посвященное обсуждению новой Госпрограммы в аграрной сфере (ФОТО)

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