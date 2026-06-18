ИБР обладает единственным рейтингом ААА в исламской финансовой системе - Аль-Джассер

БАКУ/ Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) обладает единственным рейтингом ААА в исламской финансовой системе.

Об этом заявил председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на встрече в формате «Искренняя беседа с председателем Группы ИБР», организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы, сообщает корреспондент Trend.

"Группа ИБР осуществила эмиссию сукук (исламских облигаций) на сумму более 50 миллиардов долларов, из которых 5 миллиардов долларов приходится на долю "зеленых" сукук", - сказал он.

В ходе своего выступления он подробно рассказал о роли инструментов исламского финансирования, в частности сукук, а также о финансовых показателях банка.

Аль-Джассер отметил, что исламские финансы предлагают новые инструменты, которые можно адаптировать под различные проекты:

"Сукук — это важная инновация, основанная на исламских традициях. Поскольку эти облигации обеспечены реальными активами, они предотвращают чрезмерную задолженность. Это позволяет осуществлять эмиссию только в управляемых объемах и вносит вклад в финансовую стабильность. Механизм сукук также создает возможности для реинвестирования в новые проекты путем привлечения средств за счет продажи или залога активов уже завершенных проектов".

По словам Аль-Джассера, данный инструмент не только облегчает финансирование проектов, но и может использоваться в качестве средства для инвестиций и сбережений.

Глава ИБР добавил, что банк к настоящему времени осуществил эмиссию сукук на сумму более 50 миллиардов долларов, при этом спрос в данном направлении остается крайне высоким.

Аль-Джассир также подчеркнул, что благодаря различным факторам, включая используемые финансовые инструменты, ИБР обладает наивысшим кредитным рейтингом на уровне ААА. Он заявил, что это единственный рейтинг ААА, достигнутый в исламской финансовой системе.

"В получении этого рейтинга важную роль сыграла поддержка акционеров и заемщиков, и самым важным вопросом является сохранение этого высокого показателя", — добавил председатель банка.