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Официальный курс азербайджанского маната на 19 июня

Экономика Материалы 19 июня 2026 09:28 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 19 июня
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9428 маната, 1 турецкая лира — 0,0366 маната, 100 российских рублей — 2,3188 маната.

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