Официальный курс азербайджанского маната на 19 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 июня.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9428 маната, 1 турецкая лира — 0,0366 маната, 100 российских рублей — 2,3188 маната.
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|AUD
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|BYN
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|AED
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|KRW
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|DKK
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|GEL
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|HKD
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|INR
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|SEK
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|CHF
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|CAD
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|KWD
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|QAR
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|KGS
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|MDL
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|NOK
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