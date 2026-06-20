Азербайджан успешно трансформировался из получателя гуманитарной помощи в страну-донора - Тофиг Мусаев

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан активно вносит вклад в глобальные гуманитарные усилия посредством сотрудничества с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и оказания помощи через свои государственные учреждения. Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев в ходе общих прений Сегмента по гуманитарным вопросам ЭКОСОС.

Сегмент по гуманитарным вопросам ЭКОСОС проходил с 17 по 19 июня 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе общих прений Азербайджан выступил с заявлением, подчеркнув, что Сегмент по гуманитарным вопросам ЭКОСОС является важной площадкой для продвижения диалога по гуманитарной деятельности Организации Объединённых Наций.

Подчёркивая, что со времени восстановления независимости Азербайджан успешно трансформировался из получателя гуманитарной помощи в страну-донора, в заявлении также отмечалось, что сохраняющиеся постконфликтные гуманитарные вызовы, с которыми он продолжает сталкиваться, — в частности связанные с беженцами и внутренне перемещёнными лицами, масштабными разрушениями, пропавшими без вести и минным загрязнением — остаются актуальными и требуют внимания.

Азербайджан вновь подтвердил твёрдую убеждённость в том, что укрепление многостороннего сотрудничества и солидарности является необходимым условием для удовлетворения гуманитарных потребностей.