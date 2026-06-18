Азербайджан станет одной из первых стран для запуска новой платформы шариат-совместимого финансирования МСП

БАКУ/Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) запустила новую платформу по мобилизации шариат-совместимого финансирования для поддержки малого и среднего предпринимательства, при этом Азербайджан станет одной из первых стран для ее реализации.

Об этом заявил руководитель направления финансирования Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Улан Абылгазиев в рамках 14-ого форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что сотрудничество с фондами развития МСП проходит в несколько этапов.

“Первый этап включал развитие институционального потенциала партнеров.

Мы начали с наращивания потенциала, работая с фондом МСП над развитием их возможностей по предоставлению исламского финансирования. Сегодня они уже несколько лет работают в этой сфере и поддержали тысячи МСП по всей стране.

На втором этапе обсуждается предоставление капитала в национальной валюте для расширения финансирования малого и среднего бизнеса.

Третьим направлением сотрудничества, по его словам, является создание платформы риск-шеринга.

Мы обсуждаем создание платформы совместно с фондом МСП, где наше финансирование будет дополняться частичными гарантиями риска со стороны фонда", - заявил У.Абылгазиев.

Он подчеркнул, что подобные механизмы могут быть масштабированы на другие страны, включая Азербайджан и Узбекистан.

"Мы будем начинать с Азербайджана, Узбекистана и других стран-участниц, чтобы мобилизовать инвестиции от единомышленников.

Отдельное внимание уделяется интеграции финансирования в глобальные цепочки создания стоимости", - сказал он.

У.Абылгазиев также сообщил о запуске новой платформы по привлечению шариат-совместимого финансирования для МСП в странах-участницах.

"Инициатива направлена на расширение сотрудничества между международными институтами развития и национальными фондами, а также на усиление доступа малого и среднего бизнеса к финансированию", - отметил он.