Азербайджан и Великобритания подпишут новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания планируют в ближайшем будущем подписать новое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое придаст новый импульс развитию многовекторных стратегических отношений между странами.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе приема в Баку по случаю официального дня рождения Короля Карла III, передает корреспондент Trend с мероприятия.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему развитию продуктивного сотрудничества, которое существует на протяжении многих лет между Азербайджаном и Великобританией в областях, представляющих взаимный интерес. Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Соединенным Королевством в ближайшем будущем придаст новый импульс дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества», — сказал О. Зейналов.

От имени правительства Азербайджана замминистра выразил искренние поздравления дружественному народу Великобритании и поприветствовал новоназначенного посла Великобритании в Баку Дункана Нормана, пожелав ему успехов в его дипломатической миссии.

О. Зейналов подчеркнул, что многолетние дружественные отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и общих стратегических интересах — подходе, который особо поддерживался общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и последовательно укрепляется под руководством Президента Ильхама Алиева.

«Помимо энергетического сектора, это сотрудничество переросло в многогранное партнерство, охватывающее торговлю, инвестиции, образование, здравоохранение и другие сферы. Совместная межправительственная комиссия, которая регулярно собирается, служит важной платформой для продвижения и развития совместных инициатив в различных областях», — добавил замминистра.