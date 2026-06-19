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Рустам Минниханов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 19 июня 2026 21:41 (UTC +04:00)
Рустам Минниханов направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Раиса Республики Татарстан
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени татарстанцев и от меня лично примите теплые поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Искренне желаем Вам и всем гражданам Вашей страны крепкого здоровья, добра, счастья, неизменных успехов в деле укрепления государства и решении многогранных социально-экономических задач. Пусть сплоченность азербайджанского общества и мощный настрой на созидание, подкрепленные памятью об исторических свершениях предков, будут залогом неуклонного динамичного развития и процветания Азербайджана!

Надеемся и в будущем на нерушимость традиций доброжелательного сотрудничества между нашими братскими народами и дальнейшее наращивание широкого взаимодействия в интересах стратегического партнерства России и Азербайджана.

С наилучшими праздничными пожеланиями Вам, Вашим близким и народу Азербайджанской Республики".

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