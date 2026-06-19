TRIPP укрепит позиции Азербайджана как регионального логистического центра - AZPROMO

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что запуск "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) еще больше укрепит позиции Азербайджана как регионального логистического центра.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе мероприятия в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Логистика и складское хозяйство представляют собой одни из наиболее перспективных направлений для инвестиций в Азербайджане. Расположенный на перекрестке Европы и Азии, Азербайджан является ключевым транзитным узлом международных торговых маршрутов", - сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что инвестиционные возможности существуют в сфере логистических парков, складов класса А, холодильных комплексов, распределительных центров, контейнерных терминалов, экспедиторских услуг и цифровых логистических платформ.

Он также отметил, что информационные технологии и цифровые услуги входят в число наиболее быстрорастущих отраслей экономики Азербайджана. В 2025 году доходы сектора ИКТ превысили 2,3 миллиарда долларов США, а уровень проникновения интернета достиг примерно 89 процентов. Более 400 государственных услуг уже предоставляются через цифровые платформы.

"Правительство продолжает уделять приоритетное внимание цифровой трансформации посредством инвестиций в электронное правительство, инфраструктуру данных, кибербезопасность, искусственный интеллект и инновационные экосистемы", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он отметил, что возможности для инвестиций существуют в разработке программного обеспечения, облачных решениях, центрах обработки данных, приложениях искусственного интеллекта, финтехе, кибербезопасности и цифровых торгово-транспортных решениях.