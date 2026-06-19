Обсуждены возможности расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня на встрече первого заместителя министра финансов Азербайджанской Республики Анара Керимова с первым заместителем министра финансов Республики Таджикистан Маджиди Юсуфом Хайрулло были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений стран, перспективы сотрудничества, вытекающие из Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2024 году, итоги восьмого заседания Межправительственной комиссии, а также возможности расширения торгово-экономических связей и укрепления инвестиционного сотрудничества, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

В информации отмечается, что Анар Керимов заявил, что дружественные отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии, и подчеркнул положительную динамику, наблюдаемую во взаимном товарообороте. Подчеркнув важность дальнейшего расширения экономического сотрудничества, он добавил, что существует значительный потенциал в сферах агропромышленного комплекса, промышленной кооперации, транспорта и логистики.

В то же время А. Керимов подчеркнул стратегическое значение сотрудничества в рамках международных финансовых институтов, указав на необходимость дальнейшего укрепления взаимной поддержки и координации на этих площадках.

М. Ю. Хайрулло выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Таджикистаном. Он заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества в экономической и финансовой сферах, активизации инвестиционной среды и реализации взаимовыгодных проектов.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по поводу реформ, проводимых в нашей стране в сфере государственных финансов, включая бюджетное планирование, казначейскую систему, управление государственным долгом и работу, проводимую в области цифровой трансформации. Стороны подчеркнули важность обмена опытом и укрепления институционального сотрудничества в этих направлениях.