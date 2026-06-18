Приоритеты Азербайджана полностью совпадают со стратегическими целями ИБР — региональный директор ИБР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Приоритеты Азербайджана полностью совпадают со стратегическими целями ИБР.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Турецкого регионального центра Группы Исламского банка развития (ИБР) Валид Абдулвахаб в рамках проходящего в Баку 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития.

«Стратегия Группы Исламского банка развития направлена на укрепление региональной интеграции, "зеленый" переход, поддержку экономического и социального развития. В этом контексте в качестве ключевых направлений сотрудничества с Азербайджаном предусматриваются развитие торговых коридоров, расширение транспортной и энергетической инфраструктуры», - сказал он.

По словам В. Абдулвахаба, сфера водных ресурсов и орошения уже включена в повестку дня сотрудничества, и с учетом потребностей страны этому направлению планируется отдать более высокий приоритет. «В то же время восстановление освобожденных территорий также оценивается как одно из главных направлений сотрудничества. Географическое положение Азербайджана является стратегическим преимуществом, и важно более эффективно использовать этот потенциал», - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом, чтобы стать транспортным и энергетическим хабом в регионе, и в этом направлении экспорт энергоносителей, а также расширение автомобильных и железнодорожных коридоров входят в число приоритетов будущего сотрудничества.