Азербайджан может играть более активную роль в региональном сотрудничестве по устойчивому развитию - спецпосланник ООН (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает возможностями для расширения регионального сотрудничества в области торговли, инвестиций и устойчивого развития.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend специальный посланник ООН по вопросам финансирования устойчивого развития Махмуд Мохиэльдин в кулуарах 14-го Форума частного сектора Группы Исламского банка развития.

Отвечая на вопрос об уровне сотрудничества между системой ООН и Азербайджаном в сфере финансирования устойчивого развития, он отметил, что для эффективного взаимодействия необходимо развитие сразу нескольких направлений.

«Для сотрудничества необходимо работать по четырем направлениям: улучшение торговли, инвестиций, финансовых потоков, а также оказание технической и технологической помощи и развитие потенциала.

В настоящее время существуют значительные ограничения в потоках финансирования из развитых стран в государства с низким уровнем дохода и страны Глобального Юга. Мы не находимся в очень хорошем положении в этих вопросах, поскольку существуют серьезные ограничения на потоки финансирования из развитых экономик в страны с низким уровнем дохода и страны Глобального Юга», - заявил он.

В то же время М.Мохиэльдин подчеркнул, что данная ситуация открывает новые возможности для стран со средним уровнем развития экономики, включая Азербайджан.

«Это создает возможности для таких стран, как Азербайджан, делать больше на региональном уровне и даже за пределами региона на основе взаимовыгодного сотрудничества. Для достижения Целей устойчивого развития необходимо укреплять партнерство между государственным и частным секторами. Семнадцатая Цель устойчивого развития посвящена именно укреплению партнерств и инвестиций в сферах человеческого капитала, инфраструктуры и развития. Для этого необходимо взаимодействие не только между правительствами, но и с участием частного сектора», - сказал М.Мохиэльдин.

Комментируя возможность создания региональной платформы устойчивого финансирования с участием Азербайджана, он отметил, что для этого уже существуют необходимые предпосылки.

По его словам, Азербайджан активно продвигает инициативы в сфере инвестиций, торговли и регионального сотрудничества.

«Еще до проведения COP29 в Азербайджане выдвигались многие идеи, связанные с инвестициями, торговлей и взаимодействием с соседними странами. Это были хорошие инициативы для начала работы, и они не остановились после COP, а получили продолжение. Мы видим Бакинский инвестиционный форум и расширение взаимодействия не только по климатической повестке, но и по вопросам развития, бизнеса и других направлений», - отметил он.

Говоря о возможности создания единого механизма финансирования проектов вдоль Среднего коридора, специальный посланник ООН подчеркнул, что в системе организации уже существуют инструменты, способные поддержать подобные инициативы.

«В рамках системы ООН уже действуют различные механизмы и институты, такие как Фонд ЦУР, Фонд капитального развития ООН, ПРООН и специализированные программы, которые могут играть катализирующую роль в региональных инициативах. Для поддержки подобных проектов нет необходимости создавать новую структуру внутри ООН.

Если существует идея формирования региональных механизмов для развития торговли, инвестиций, финансового и технологического сотрудничества, то в системе ООН уже есть множество партнерств и инструментов, готовых оказать необходимую поддержку», - заявил он.