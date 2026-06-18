ИБР в рамках сотрудничества с Азербайджаном рассматривает проекты в транспортной и ж/д сферах

БАКУ/ Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития охватывает новые масштабные инициативы, включая проекты в области дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

Об этом заявил председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на встрече в формате «Искренняя беседа с председателем Группы ИБР», организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы, сообщает корреспондент Trend.

В ходе своего выступления он подробно рассказал о текущем взаимодействии с Азербайджаном и проектах, реализуемых в Карабахе.

Аль-Джассер отметил, что с начала своей деятельности и по сей день ИБР профинансировал в Азербайджане проекты на общую сумму более 1,3 миллиарда долларов:

«Особенно после освобождения от оккупации Карабаха темпы работ в этом направлении заметно ускорились. Я дважды посещал Карабах и лично ознакомился с ходом проводимых там восстановительно-строительных работ. В качестве одного из первых проектов в регионе ИБР профинансировал реконструкцию систем водоснабжения и ирригации. В настоящее время в рамках еще более крупного проекта стоимостью свыше 430 миллионов долларов ведется восстановление каналов. Цель заключается в предотвращении потерь воды, устранении износа и недостатков существующей инфраструктуры, а также в обеспечении эффективного распределения водных ресурсов".

Аль-Джассер добавил, что ИБР также рассматривает возможности сотрудничества в сфере строительства автомобильных дорог и иной транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные проекты. По его словам, данные проекты являются трансформационными инициативами, выдвинутыми правительством Азербайджана.

Он выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с Азербайджаном и подчеркнул готовность банка создавать дополнительную ценность в этом процессе.